أشاد الأمير منصور بن مشعل بجميع لاعبي كرة الطائرة في النادي الأهلي والجهازين الإداري والفني، واصفاً أفراد الفريق بالأبطال، إثر تحقيقهم لبطولة درع الدوري الممتاز قبل ختام مباراتهم مع الهلال، موضحا أنه وعد اللاعبين بمكافآت عقب مباراتهم الأخيرة مع الهلال، بخلاف الترتيبات لإقامة احتفالية تعمل على تجهيزها إدارة النادي.وطالب الأمير منصور بن مشعل اللاعبين بتحقيق كأس الاتحاد، إضافة إلى بطولة النخبة، مقدماً شكره في ختام تصريحه للمشرف على الفريق أيمن تازي، الذي أكد أن الأهلي مستقر بإدارته الحالية برئاسة عبدالإله مؤمنة، وتولي اهتمامها بجميع ألعاب النادي سواء الجماعية أو الفردية.