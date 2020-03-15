أوضح المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير المختص في القانون الرياضي الدولي أن قرار وزارة الرياضة بتعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية يأتي امتداداً للجهود المبذولة والواضحة من كافة الجهات الحكومية لمنع انتشار فايروس الكورونا الجديد (covid-19) وحمايةً للاعبين والرياضيين من انتشار هذا الوباء العالمي بحيث يشمل هذا القرار جميع الألعاب والبطولات والمسابقات الرياضية، وكذلك المراكز الرياضية الخاصة مثل مراكز اللياقة الرياضية وكمال الأجسام والسباحة وألعاب الكاراتيه والتايكاندو وكذلك الملاعب الرياضية الخاصة في الحواري لجميع الشرائح العمرية ولجميع الجنسين (رجالاً، نساءً).وأضاف «المطير»: هذا القرار أيضاً يأتي بعد توصية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» يوم الجمعة الماضي بتعليق جميع الأنشطة والمسابقات الرياضية حتى نهاية شهر أبريل القادم.وأكد «المطير» أن بطولة الدوري السعودي -دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين - لن تُلغى تماماً هذا الموسم، بل سيتم تعليق الدوري وكأس الملك حتى انتهاء هذه الأزمة في العالم عموماً وفي المنطقة خصوصاً، وربما حتى نهاية شهر أبريل حسب ما أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم.وانتهى «المطير» إلى أن لقب الدوري معلق، ولم يحسم حتى تاريخه، وسيتم استئناف الدوري السعودي بعد زوال المرض، باعتباره وباءً عالمياً حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.