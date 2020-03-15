قدم عدد من رؤساء الأندية السعودية شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على حرصهم واهتمامهم الدائم والمستمر بشؤون المواطنين والمقيمين في بلاد الحرمين بصفة عامة والرياضيين بصفة خاصة والذين تعتبر سلامتهم من أوليات القيادة الحكيمة.وعبروا عن تقديرهم للقيادة الحكيمة على تعليق كافة الأنشطة الرياضية بمختلف الألعاب الرياضية الذي يؤكد حرصها على أهمية وسلامة كل من يعيش في وطننا الغالي.وقال رئيس نادي الخليج فوزي الباشا، إن حكومتنا تبرهن يوما بعد آخر أنها في طليعة الدول التي تولي مواطنيها رعاية خاصة وتعطيها الأولوية في قراراتها.. وآخرها هذه الأزمة العالمية التي اتخذت فيها الجهات المختصة كافة التدابير الحقيقية لمنع تفشي الفايروس على الرغم من تكلفتها الباهظة لذلك يجب علينا أن نقف في صف دولتنا واستشعار مسؤوليتنا جميعا كل في موقعه حتى لا تتدهور الأمور أكثر وأكثر.فيما قال رئيس نادي الجيل أحمد الغنيم، نشكر ونقدر الجهود الحثيثة والجبارة التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة بمختلف الجهات الحكومية ونأمل من الجميع التعامل مع التعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة بكل جدية وعدم تهاون. ونرجو من الله العلي القدير أن يحفظ الجميع من كل مكروه، وأن قرار تعليق الأنشطة الرياضية قرار حكيم يساهم في عدم انتشار وتفشي هذا الفايروس.فيما أشاد المهندس سعد العفالق رئيس مجلس إدارة نادي الفتح بالقرارات الأخيرة لوزارة الرياضة، وصرّح العفالق أن هذه التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الوزارة تأتي حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين، مؤكدا أن إدارة ومنسوبي ولاعبي نادي الفتح مع هذه الإجراءات وسيتم تطبيقها فورا وفق ما أعلنته الوزارة.بينما اعتبر رئيس نادي العدالة عبدالعزيز المضحي، أن القرار الذي اتخذته وزارة الرياضة يعتبر قرارا شجاعا وذلك حرصا منها على سلامة الرياضة والرياضيين مهما بلغ الأمر، وسأل المولى عزوجل بأن يحمي هذه البلاد من كل مكروه.