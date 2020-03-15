في خطوة احترازية وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد (19-COVID)، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفايروس ومنع انتشاره حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة، وبناءً على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار هذا الفايروس، أعلنت وزارة الرياضة تعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية بمختلف الألعاب الرياضية وجميع البطولات والمسابقات، وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة، ابتداء من اليوم (الأحد) 20/‏‏7/‏‏1441هـ الموافق 15/‏‏3/‏‏2020م وحتى إشعار آخر، لحماية آلاف الرياضيين و170 ناديا في كافة الدرجات، وأكثر من 60 اتحادا رياضيا من هذا الفايروس.وقال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه الشخصي في «تويتر»: «جهود كبيرة وإجراءات احترازية ووقائية استباقية اتخذتها قيادة وطننا الغالي أكدت من خلالها أن سلامة المواطن والمقيم تمثل الأولوية القصوى»، وأضاف: «وتزامناً مع هذه الإجراءات فقد تم اتخاذ قرار بتعليق كافة الأنشطة والمسابقات الرياضية في المملكة حفاظاً على سلامة الجميع».