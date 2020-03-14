حسم الأهلي لقب بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة للمرة الـ23 في تاريخه، قبل نهايته، بعد فوزه اليوم (السبت) على الموج بثلاثة أشواط مقابل شوط، في المباراة التي جمعتهما على صالة النادي الأهلي بجدة.وتابع المباراة المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم الأمير منصور بن مشعل، ورئيس النادي عبدالإله مؤمنة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.وفرض الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء، بفضل الضربات الساحقة، والإرسالات القوية التي تفنن فيها اللاعبون المجرشي، وأبو عوف، والنجراني، ودينيل، وتومي، ومن خلفهم معد الفريق الغزواني. ولم يتاثر الفريق بخسارة الشوط الثاني، إذ عاد اللاعبون بقوة في الشوط الثالث الذي انتهى بفارق كبير.