نجحت المساعي التي بذلتها إدارة نادي الخليج بقيادة نائب الرئيس علي المشامع، بالتعاون مع سفارة المملكة في تونس، ووزارة الرياضة، في توفير حجوزات تعيد بعثة فريق الخليج لكرة اليد (الإثنين) إلى أرض الوطن، عبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة، بعد فراغهم من المشاركة في البطولة العربية الـ15 لأبطال الكؤوس التي أقيمت في تونس، وحقق خلالها المركز الرابع.وكانت بعثة الفريق فوجئت بتعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين إلا في الحالات الاستثنائية.من جهته، قدم نائب رئيس نادي الخليج علي المشامع شكره وتقديره لسفارة خادم الحرمين الشريفين في تونس، ووزارة الرياضة ممثلة في اتحاد اليد، على جهودهم الكبيرة التي بذلوها لإيجاد وتوفير حجوزات تعيد البعثة إلى أرض الوطن.