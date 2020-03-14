يسعى فريق الخليج لكرة اليد المشارك في البطولة العربية الخامسة عشرة لأبطال الكؤوس في تونس، لتأمين عودة بعثة الفريق إلى المملكة، بعد انتهاء مشاركته الرسمية اليوم (السبت) عقب خسارته من أمام فريق الأفريقي بنتيجة (40/31) وذلك في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وجاء حرص الإدارة الخلجاوية على سرعة تأمين وتوفير وسيلة تعيد الفريق للأراضي السعودية بعد القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية القاضي بتعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين -إلا في الحالات الاستثنائية- لمدة أسبوعين، اعتباراً من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 20 رجب 1441 الموافق 15 مارس 2020، إضافة إلى القرار الذي أصدرته وزارة الرياضة في السعودية بتعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة اعتباراً من يوم غدٍ (الأحد) وحتى إشعار آخر، وذلك بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فايروس كورونا الجديد (COVID-19).

من جهته، أكد لـ«عكاظ» نائب رئيس نادي الخليج علي المشامع أن بعثة الفريق لكرة اليد تتمتع بصحة جيدة وجميع أفراد البعثة بخير، وأنهم يسعون لتأمين حجوزات تنقلهم إلى السعودية بالتنسيق مع خطوط الطيران والسفارة السعودية بتونس، مضيفا أن المحاولات جارية لتأكيد الحجوزات والبعثة متواصلة مع سفارة خادم الحرمين لتسهيل للعودة لأرض الوطن.

«عكاظ» حاولت التواصل مع رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد خالد الرشيد إلا أنه لم يرد على الاتصالات حتى نشر هذا الخبر.