أعلنت وزارة الرياضة اليوم (السبت)، تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة اعتباراً من يوم غدٍ (الأحد) وحتى إشعار آخر.

وأوضحت وزارة الرياضة أن هذا القرار يأتي امتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فايروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفايروس ومنع انتشاره حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة، وبناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار هذا الفايروس، ومن منطلق الحرص على المصلحة العامة.