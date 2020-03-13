شرعت إدارة الاستثمار بنادي الاتحاد في إجراءات فسخ العقد المبرم مع شركة «s team» والتي تتولى إطلاق علامة تجارية خاصة بملابس النادي وإنتاج تصميم الأطقم وطرحها أمام الجماهير عبر متاجر مخصصة للبيع.وبحسب تأكيدات مصادر خاصة لـ«عكاظ» فإن قرار الفسخ جاء لأسباب تتعلق بسداد الدفعات المترتبة على الشركة، ونشرت «عكاظ» في الثاني والعشرين من شهر يناير الماضي تفاصيل متضمنة تذمر الإدارة الاتحادية من تأخر إنجاز متجر النادي والذي كان مقررا له أن يرى النور بداية من الموسم الحالي، بالإضافة لأسباب مختلفة من ضمنها جودة الأطقم، وهو الأمر الذي أوضحه الرئيس التنفيذي لشركة «s team» خالد الربيعان أن العمل قائم على قدم وساق لإنشاء متجر خاص بنادي الاتحاد ليكون جاهزا للزيارة واستقبال الجماهير، وزاد: «لم تخاطبنا إدارة العميد حول ملاحظاتها على جودة الأطقم أو تأخرنا في التسليم ولم يصلنا أي استفسار أو تذمر حول هذا الأمر».وبدورها حاولت «عكاظ» التواصل مع المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد أحمد دياب هاتفيا وعبر «واتساب»، للتعليق على الخطوة الإدارية بفسخ العقد إلا أنه لم يعلق في كلتا الحالتين.