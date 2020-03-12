دشّن مركز الأمير عبدالله الفيصل لقطاع الفئات السنية لكرة القدم بالنادي الأهلي أمس (الأربعاء) حملة «بالوعي نوقفها»، والتي تهدف للوقاية الاحترازية من فايروس كورونا الجديد، وذلك بحضور ممثّل الشؤون الإدارية الأستاذ محمد هاجس الغامدي، ومسؤول البرامج والمبادرات الأستاذ فهد بوبشيت والأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين بالمركز.

وشهدت الحملة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام إقامة محاضرات نظرية وعملية قدمها كل من علي أحمد زغيبي ورشا إسماعيل يوسف وفهد محمد الحبنجي من إدارة تعزيز الصحة العامة والتثقيف الإكلينيكي بالصحة العامة في محافظة جدة، تم تسليط الضوء من خلالها على ماهية فايروس كورونا وأعراضه وكيفية الوقاية منه، حيث شارك جميع اللاعبين في تنفيذ كيفية استخدام المعقمات بأساليب صحيحة للوقاية من هذا الفايروس.

وفي نهاية اليوم سلّم كل من الأستاذ محمد هاجس الغامدي والأستاذ فهد بوبشيت المحاضرين شهادة شكر وتقدير على الجهد الذي قدّموه أثناء المحاضرة.