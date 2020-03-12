وجهت الجماهير الهلالية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لومها وعتبها الشديدين على فريقها الهلال بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام فريق ضمك ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقالت إن السبب في خروج الفريق بهذه النتيجة يشترك فيه الجهاز الفني ولاعبو الفريق، فالمدرب رازفان لم يحسن التصرف بوضع التشكيلة المناسبة للمباراة، واللاعبون لم يقدموا المطلوب منهم داخل أرضية الملعب، إذ تميزوا بالرعونة والاستهتار وعدم الإحساس بالمسؤولية.

وأعربت جماهير «الزعيم» عن تخوفها من تكرار سيناريو العام الماضي عندما فقد الهلال بطولة الدوري في الثلث الأخير من البطولة بعد أن كان متفوقا بفارق 6 نقاط عن الوصيف نادي النصر.

ووجهت الجماهير تساؤلا إلى لاعبي الهلال ومدربهم:‏ هل أصبحتم تلعبون بأسمائكم فقط؟ نحن ‏نعرف أنكم أبطال آسيا ورابع أندية العالم ولكن هذا لا يحقق الدوري أبدا، فالحماس والجدية واحترام الخصم وبذل الجهد هي من يحقق الإنجازات والبطولات، مؤكدين أن التفريط بالنقاط في هذا التوقيت سيجعل المنافس على الدوري فريق النصر قريبا من تحقيق اللقب، مبينين أن فوز الهلال على فريق النصر في الجولة القادمة هو السبيل الوحيد للاقتراب أكثر من الظفر بالدوري.

وطالبت الجماهير إدارة «بن نافل» بالجلوس مع المدرب ولاعبي الفريق لمعرفة الخلل الذي ظهر في المباريات الأخيرة، مؤكدة ثقتها في عودة الفريق إلى تحقيق النتائج الإيجابية في المباريات القادمة.