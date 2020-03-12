كشفت «عكاظ» من مصادرها أن وزارة الرياضة حددت نحو 50 شخصا يسمح لهم بالوجود في مدرجات مباريات الدوري السعودي بمختلف فئاته ومسمياته في الوقت الراهن، بما فيها مباريات الدوري السعودي للمحترفين، ومسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.جاء ذلك في تعميم تم إرساله إلى جميع مديري الملاعب، على خلفية القرار الذي أصدرته وزارة الرياضة القاضي بتعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية السعودية في كافة الألعاب اعتباراً من يوم السبت الماضي 7 مارس 2020 وحتى إشعار آخر، وذلك بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار فايروس كورونا الجديد (19-COVID)، وحرصاً من الوزارة على سلامة الجميع.وحددت وزارة الرياضة نحو 50 شخصا في المدرجات بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارات، وأعضاء الشرف، واللاعبون القدامى، إذ تم تخصيص 35 مقعدا للفريق المستضيف، ونحو 15 مقعدا للفريق الضيف، على أن يتم تسجيل أسمائهم وإرسالها إلى إدارات الملاعب بالمناطق للسماح لهم بالدخول بعد استيفاء وتطابق الشروط المنصوص عليها.يذكر أن وزارة الرياضة أصدرت هذا القرار حرصاً منها على سلامة جميع الجماهير الرياضية في مختلف النشاطات والاستحقاقات الرياضية لرغبتها في الحد من تفشي وانتشار فايروس كورونا الجديد (19-COVID) بسبب التجمعات أو الاختلاط أو التصافح الذي ينتج عنه سرعة انتقال العدوى من شخص لآخر.