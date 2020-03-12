جنى فريق الوحدة مكاسب عدة من انتصاره الأخير على جاره الاتحاد بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، رافعا رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، مسجلا تفوقه على الجارين (الاتحاد والأهلي) ذهابا وإيابا في هذا الموسم ليقترب أكثر من أي وقت مضى من تحقيق حلم اللعب في دوري أبطال الأندية الآسيوية.وميدانيا، طالب مدرب الفريق دانيال كارينيو اللاعبين بعدم الإفراط في الأفراح والتفكير في باقي المباريات بشكل عام ومباراة الشباب القادمة على وجه الخصوص، لمواصلة تحقيق النقاط والمحافظة على المركز المتقدم الذي حققه الفريق إلى الآن.