شهدت افتتاحية لقاءات الجولة 22 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تعثر الهلال المتصدر بتعادله مع مضيفه ضمك بهدف لكل منهما، وانتصر النصر على ضيفه الرائد برباعية مقابل هدف ليقترب من الصدارة، كما انتصر الاتفاق والتعاون على ضيفيهما الشباب والأهلي بنتيجة هدف دون مقابل، واستطاع أبها الفوز على ضيفه الفيحاء بهدفين نظيفين. وخرج الاتحاد خاسرا بهدفين مقابل هدف واحد أمام فريق الوحدة.على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، تعثر فريق الهلال متصدر الدوري بالتعادل مع فريق ضمك بهدف لكل منهما، أحرز هدف الهلال أندريه كاريلو (د: 38)، وعادل لضمك أيميليو زيالايا (د: 42)، وبذلك أوقف ضمك الفريق الهلالي الذي لم يخسر أي نقطة خلال الـ (6) جولات الأخيرة من الدوري، ليرتفع رصيد ضمك إلى 18 نقطة في المركز الـ 15، بينما رفع الهلال رصيده نقطة ليصبح 51 نقطة في المركز الأول.فيما قلب فريق النصر تأخره لفوز على ضيفه الرائد بأربعة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، أحرز للنصر كل من: عبدالرزاق حمدالله (هدفين 19، 90+4)، جوليانو (د: 24)، نور الدين أمرابط (د: 86)، فيما جاء هدف الرائد الوحيد عن طريق رائد الغامدي (د: 8)، ليرتفع رصيد النصر للنقطة 45 وفي المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الرائد عند 32 نقطة وفي المركز السابع.وعلى استاد الجوهرة المشعة، عاد الاتحاد مجدداً لدوامة الهزائم بعد خسارته أمام ضيفه الوحدة بهدفين لهدف، تقدم الاتحاد أولاً عن طريق رومارينهو (د: 14)، ثم أحرز الوحدة هدفين عن طريق كل من: أنسيلمو (د: 23)، ولويس غوستافو (د: 90)، وبذلك يصعد الوحدة للمركز الثالث برصيد 39 نقطة، وتجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 23 وفي المركز الثاني عشر.كما تجاوز التعاون ضيفه الأهلي بهدف دون مقابل جاء بتسديدة قوية عن طريق محترفه نيلدو بترولينا (د: 9)، وبهذه النتيجة رفع التعاون رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس، فيما بقي رصيد الأهلي عند النقطة 37 في المركز الرابع.وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، فاز فريق الاتفاق على ضيفه الشباب بهدف دون رد، جاء الهدف في الدقيقة 66 عن طريق محترف الاتفاق فيليب كيش من ضربة جزاء، ورفع الاتفاق رصيده إلى 29 نقطة صاعدًا للمركز العاشر، فيما تجمد رصيد الشباب عند 31 نقطة في المركز الثامن.وعلى استاد مدينة المجمعة الرياضية، انتصر أبها على مضيفه الفيحاء بهدفين دون رد، أحرز هدفا أبها كل من: سعد بقير (د: 29)، وعبدالله القحطاني (د: 79)، ورفع أبها رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع، وتجمد رصيد الفيحاء عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر.