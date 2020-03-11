استمراراً للتدابير الوقائية التي تقوم بها وزارة الرياضة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد (COVID - 19)، ووفقاً للتنسيق المستمر مع اللجنة المعنية في هذا الشأن، فقد اتخذت وزارة الرياضة المزيد من الإجراءات الاحترازية الملزمة لجميع الصالات والمراكز الرياضية وتنفيذها دون تأخير.وشملت الإجراءات تمديد فترات الإيقاف المؤقت لاشتراكات الأعضاء من مواطنين ومقيمين لمن يرغب حتى إشعار آخر، وتأمين مواد التطهير والتعقيم بشكل دائم ومستمر، وتطهير الأرضيات وتعقيمها باستمرار وبصورة لحظية، وتعقيم أسطح الأدوات الرياضية والأماكن المخصصة للتدريب بصفة دائمة بعد استخدام كل مشترك، وستتم متابعة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل وزارة الرياضة والجهات الأخرى المعنية حرصا على سلامة الجميع ووقايتهم من هذا الفايروس، كما تم تخصيص البريد الإلكتروني (Salat1@gsa.gov.sa) لتلقي الشكاوى والاستفسارات.