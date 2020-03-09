تدرس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم الاستعانة في الجولات القادمة لمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحكام محليين أو أجانب متواجدين كمقيمين في السعودية.يأتي هذا الأمر كإجراء وقائي للحد من انتشار فايروس كورونا (COVID-19)، بعد أن قررت وزارة الداخلية مؤخرًا تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى عدد من الدول والبلدان الخليجية والعربية والأوروبية.