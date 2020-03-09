تواصلت معاناة الأهلي مع الإصابات، إذ تأكد غياب لاعب خط الوسط حسين المقهوي لمدة ثلاثة أسابيع بشكل مبدئي، وذلك إثر تعرضه لإصابة في الركبة نتج عنها تورم مكان الإصابة وظهور بعض المضاعفات، ما جعل الجهاز الطبي يمنح اللاعب راحة لمدة ثلاثة أسابيع إلى حين عودة مكان الإصابة لوضعه الطبيعي ومن ثم سيجري المقهوي كشوفات طبية لتحديد نوعية الإصابة في الركبة ومدة غيابه عن الملاعب.



وفي جانب آخر شهدت تدريبات النادي الأهلي مساء اليوم غياب المحترف دجانيني تافاريس نظراً لتواجده في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعليق الرحلات الجوية من وإلى المملكة.