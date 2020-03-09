علمت «عكاظ» أن لاعب النادي الأهلي دجانيني تافاريس يتواجد حالياً في مدينة دبي، وذلك عقب الإجازة التي منحها المدرب فلادان للاعبي الأهلي أمس (الأحد)، في وقت قررت فيه وزارة الداخلية اليوم، تعليق سفر المواطنين والمقيمين من وإلى عدد من الدول للسيطرة والحد من انتشار فايروس «كورونا» ومن بين تلك الدول الإمارات العربية المتحدة.

وأمام ذلك برزت عدة تساؤلات حول مصير اللاعب دجانيني، وعن إمكانية عودته إلى جدة ومشاركته في التدريبات والمباريات الرسمية المقبلة من عدمه.

وأكدت مصادر مطلعةلـ «عكاظ»، إمكانية عودة اللاعب إلى جدة مع دخوله في حجر منزلي لمدة 14 يوما، بعد اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة والضرورية لذلك، وهو ما يعني عدم إمكانية مشاركته في تدريبات فريقه أو المباريات الرسمية خلال الفترة المقبلة.

فيما لم تستبعد مصادر أخرى أن يتم منع دجانيني من العودة إلى المملكة في الوقت الحالي، في ظل الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى محاصرة والحد من تفشي فايروس «كورونا».