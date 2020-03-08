أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم إقامة مباريات نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2020 بدون حضور جماهيري.وجاء قرار الاتحاد العربي لكرة القدم متزامناً مع قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بإجراء جميع المباريات في مختلف المسابقات الكروية بجميع فئاتها دون جمهور كإجراء احترازي من تفشي فايروس كورونا.وسيواجه نادي الشباب في نصف النهائي نظيره الاتحاد في الـ16 من شهر مارس الجاري على ملعب نادي الشباب، على أن يتواجه الفريقان إياباً على ملعب الجوهرة في الخامس من شهر أبريل القادم.