علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» فرض غرامة مالية على النادي الأهلي بمبلغ «900 ألف يورو» وذلك بسبب تأخر الأهلاويين في سداد الدفعات المستحقة لنادي نانت الفرنسي نظير انتقال المحترف البرازيلي لوكاس ليما إلى النادي الأهلي مطلع الموسم الرياضي الحالي.

وكان النادي الفرنسي قد خاطب الأهلي مرات عدة خلال الشهرين الأخيرين للحصول على الدفعة المستحقة من بيع عقد ليما، قبل أن يصل الطرفان إلى صيغة تفاهم في يناير الماضي تعهدت من خلاله إدارة الأهلي بسداد المستحقات المالية في أسرع وقت ممكن، وهو ما جعل إدارة النادي الفرنسي تتراجع عن تقديم الشكوى رسمياً في الشهر ذاته، إلا أن الإدارة الأهلاوية لم تلتزم بالاتفاقية وهو ما جعل مسؤولي «نانت» يتقدمون بالشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم الذي خاطب الأهلي بضرورة دفع المستحقات مع إيقاع عقوبة مالية عليه بما نسبته 15%؜ (900 ألف يورو).