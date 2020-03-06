أفادت مصادر «عكاظ» إلى أن المشرف العام على كرة القدم بنادي النصر عبدالرحمن الحلافي اجتمع بلاعب الفريق عبدالرزاق حمدالله، لاحتواء الأزمة التي نشبت خلال الساعات الماضية عقب رفض حمدالله المغادرة مع زملائه إلى المجمعة؛ تحضيراً للقاء الفيصلي غداً السبت ضمن الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأشارت المصادر إلى أن اللاعب قدم اعتذاره للمشرف العام على كرة القدم، مطالباً اللاعب مرافقة زملائه اللاعبين إلى المجمعة، ووعد بتقديم اعتذاره للمدرب واللاعبين، الأمر الذي ما زال المدرب فيتوريا يرفضه تماماً مصراً على استبعاده من حساباته في مواجهة الغد.

وكان حمدالله قد تواجد عصر اليوم في مقر النادي وشارك في الحصة التدريبية قبل المغادرة إلى المجمعة، إلا أنه قام بمغادرة النادي فور نهاية المران بسيارته الخاصة، رافضاً المغادرة مع زملائه اللاعبين إلى المجمعة، ويأتي رفض هداف النصر المغادرة إلى المجمعة احتجاجاً على القرار الإداري بخصم 15% من مرتبه الشهري بسبب غيابه دون عذر، الأمر الذي رفضته إدارة النادي، خصوصاً أن اللاعب سبق له أن رفض الالتزام ببصمة الحضور والانصراف أسوة ببقية زملائه اللاعبين.