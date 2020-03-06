أوقف الاتحاد السعودي لكرة اليد 5 لاعبين بناء على ما جاء في تقارير حكام ومراقب مباراة العمران والعدالة ضمن مباريات دوري ناشئي الممتاز، التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي على صالة المدينة الرياضة بالأحساء.

وتم إيقاف حسن محمد العباد، حسن علي العيسى (فريق العمران)، علي عبدالوهاب المقهوي، عبدالله علي العبدالوهاب، محمد باقر البلادي (فريق العدالة)، بعد قيام اللاعب حسن علي العيسى رقم (9) من نادي العمران بركل لاعب نادي العدالة رقم (10) من الخلف وبعدها حدث الاشتباك بين الفريقين، بدأه اللاعب حسن محمد العباد رقم (10) من نادي العمران الذي قام بضرب اللاعب رقم (24) من نادي العدالة، ثم قام اللاعب علي عبدالوهاب المقهوي رقم (37) من نادي العدالة واللاعب عبدالله علي العبدالوهاب رقم (14) من نادي العدالة بالنزول إلى داخل الملعب، وحدث الاشتباك بين اللاعبين وقام اللاعب رقم (9) من نادي العمران بالنزول مرة أخرى داخل الملعب والاشتباك مع اللاعبين.

كما اتضح ان اللاعب رقم (99) من نادي العدالة محمد باقر البلادي دخل إلى الملعب وشارك بالاشتباك مع اللاعبين، وبناء على ذلك طبق اتحاد اللعبة المادة 26 من لائحة المسابقات والعقوبات على اللاعبين المتجازوين.