ينظم معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة دوري الأكاديميات في جولته الثانية بعد غد السبت، في مدينة جدة بمشاركة 6 أكاديميات: «مواهب جدة وأبطال آسيا وجدة يونايتد وفايربول والجوهرة والأكاديمية الأولمبية» المقيدة مسبقاً لدى وزارة الرياضة.وكانت أكاديمية «مدرسة المواهب» قد حققت كأس بطولة الأكاديميات في جولته الأولى بمكة المكرمة بعد تغلبها في النهائي على أكاديمية نور 2-1.وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج المعهد الهادفة لمد جسور التعاون مع الأكاديميات الكروية بالمملكة، في سبيل تعزيز التعاون المشترك الذي يساهم في تنفيذ الخطط المرسومة لدعم وتطوير وصقل المواهب في جميع الرياضات ورفع مستوى الفرق واكتشاف المواهب الشابة للخروج بجيل يخدم الرياضة في المملكة.وسيقام الدوري في 9 مناطق هي الرياض ومكة والمدينة والقصيم وحائل وتبوك وجازان وعسير والشرقية، ويختتم الدوري ببطولة مجمعة لأبطال المناطق التسع من أجل تحديد الفائز بلقب المملكة في دوري الأكاديميات.