وجه لاعب الهلال سابقاً صالح النعيمة رسالة إلى اتحاد كرة القدم مضمونها بأنه يجب على الاتحاد السعودي أن يكون قوياً ولا يلتفت إلى رغبات بعض الأندية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إذ قال هل أصبح الاتحاد السعودي ولجانه يعملون حسب رغبات بعض الأندية وحسب توجهاتها !!، وأضاف: «على الاتحاد السعودي مسؤولية كبيرة يجب أن يفرض فيها قوته بما يكفل عدالة المنافسة وتساوي الفرص بين الجميع، الهلاليون كعادتهم لايحبون الدخول في الجدل وستتجه أنظارهم وكلمتهم داخل الملعب، فلا تستفزوا الهلال»، جاء ذلك تعليقًا على البيان الذي رفعه نادي النصر للاتحاد السعودي بشأن المطالبة بتغيير رئيس لجنة الحكام، الإسباني فيرناندو تريساك.على صعيدٍ آخر وُجد اللاعب الهلالي السابق صالح النعيمة في تدريبات الهلال وذلك تحفيزاً للاعبي الهلال في ما تبقى من مباريات الدوري، هذا ووجه النعيمة رسالة إلى جماهير الهلال طالبهم بالوقوف مع الفريق في المرحلة القادمة كونها مرحلة حساسة وحاسمة، وأكد على ضرورة حضور (الشقردية) جميع مباريات الفريق سواءً كانت في الرياض أو خارجه، واختتم حديثه بقوله (مثل مارفعنا كأس آسيا) قادرون بإذن الله أن نحقق (الكأسين) يقصد كأس الدوري وكأس الملك. ‏‫