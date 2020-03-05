شهدت مباراة فريق العمران والعدالة ضمن مباريات الدور النهائي لبطولة دوري ناشئي الدوري الممتاز لكرة اليد، في المباراة التي من خلالها يتحدد أصحاب المركز السابع والعاشر (الهابط)، أحداثًا مؤسفة وشغبا والتشابك بالأيدي من قبل بعض اللاعبين قبل نهاية اللقاء الذي انتهى بفوز العدالة بنتيجة 36-33، التي أقيمت على صالة مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء.وتعود تفاصيل الحادثة إلى أن فريق العمران بحاجة ماسة للفوز من أجل عدم الهبوط لدوري الدرجة الأولى، وبالتحديد قبل نهاية اللقاء بـ6 ثوان عندما كان الفارق ثلاثة أهداف لصالح العدالة وفقدان فريق العمران فرصتهم في العودة لتعديل النتيجة، قام أحد لاعبي فريق العمران بتوجيه لكمة متعمدة تجاه أحد لاعبي العدالة ليتشابك بعدها عدد من اللاعبين وسط محاولات من رجال الأمن وبعض الإداريين لتهدئة الموقف قبل أن يتم ضبط المتسببين من قبل رجال الأمن وتسليمهم لجهات الاختصاص.وقد شهدت في الساعات الأخيرة انتشار مقطع الاشتباك في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مستخدمي البرامج مطالبين بمعاقبة ومحاسبة المتسببين وعدم التهاون في فرض وإيقاع العقوبات حتى يكونوا عبرة وعظة لغيرهم.ويتوقع أن يصدر الاتحاد السعودي لكرة اليد بيانا يوضح فيه كل الملابسات ويفرض فيه عقوبات انضباطية شديدة تجاه من تثبت إدانته وتورطه بالأحداث المؤسفة والغريبة في ملاعبنا.