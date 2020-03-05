شهدت مباراة فريق العمران والعدالة ضمن مباريات الدور النهائي لبطولة دوري ناشئين الدوري الممتاز لكرة اليد، في المباراة التي من خلالها يتحدد اصحاب المركز السابع والعاشر (الهابط) أحداثًا مؤسفة وشغب والتشابك بالأيدي من قبل بعض اللاعبين قبل نهاية اللقاء الذي انتهى بفوز العدالة بنتيجة 36-33، التي أقيمت على صالة مدينة الامير عبدالله بن جلوي في الاحساء.وتعود تفاصيل الحادثة بأن فريق العمران بحاجة ماسة للفوز من اجل عدم الهبوط لدوري الدرجة الاولى، وبالتحديد قبل نهاية اللقاء ب6 ثواني عندما كان الفارق ثلاثة اهداف لصالح العدالة وفقدان فريق العمران فرصتهم في العودة لتعديل النتيجة، قام أحد لاعبي فريق العمران بتوجيه لكمه متعمد تجاه احد لاعبي العدالة ليتشابك بعدها عدد من اللاعبين وسط محاولات من رجال الامن وبعض الإداريين لتهدئة الموقف قبل ان يتم ضبط المتسببين من قبل رجال الامن وتسليمهم لجهات الاختصاص.وقد شهدت في الساعات الأخيرة انتشار مقطع الاشتباك في مختلف وسائل التواصل الاجتماعية من قبل مستخدمين البرامج مطالبين بمعاقبة ومحاسبة المتسببين وعدم التهاون في فرض وإيقاع العقوبات حتى يكونوا عبره وعظه لغيرهم.ويتوقع ان يصدر الاتحاد السعودي لكرة اليد بيانا يوضح فيه كل الملابسات ويفرض فيه عقوبات انضباطية شديدة تجاه من تثبت ادانته وتورطه بالأحداث المؤسفة والغريبة في ملاعبنا.