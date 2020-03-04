انطلق الدوري الرياضي لكرة القدم بسجن محافظة الخبر، وذلك بتوجيهات من مدير سجون المنطقة الشرقية العميد عبدالله بن علي النفجان، وبحضور مدير إدارة سجن محافظة الخبر العقيد حسين بن فايز القحطاني ومدير شعبة الإصلاح والتأهيل بمديرية السجون بالمنطقة الشرقية المقدم سعود بن سعد السبيعي، وعدد من منسوبي السجن والنزلاء.يذكر أن هذه المبادرة والشراكة التي يرعاها نادي القادسية الرياضي ومديرية السجون بالمنطقة الشرقية تهدف إلى تقديم كل ما من شأنه بث الروح والتفاعل والنشاط لدى النزلاء في السجن.