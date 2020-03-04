يتجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتأجيل مباراتي المنتخب السعودي مع شقيقه اليمني والسنغافوري المقررة في 26 و31 مارس الجاري ضمن مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال قطر 2022، وكأس آسيا بالصين 2023، بسبب الظروف الصحية الراهنة التي تمر بها المنطقة بعد انتشار فايروس كورونا بالعديد من دول القارة.وكان الاتحاد القاري دعا كافة الاتحادات الوطنية لاجتماع يوم 10 مارس في الهند سيتم خلاله التشاور واتخاذ قرار بشأن مصير المسابقات الآسيوية التي تتضمن دوري الأبطال وكأس الاتحاد إلى جانب التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال قطر 2022، وكأس آسيا بالصين 2023.