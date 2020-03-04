كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم أن أكثر من 4000 منتسب لاتحاد اللعبة سيستفيد من برنامج سكني، بعد أن وقعت وزارة الإسكان ممثلة ببرنامج «سكني» اتفاقيات تعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي واتحاد الرياضة للجميع «دوري السيدات»، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات سكنية لمنسوبيها المستحقين للدعم السكني، وذلك برعاية وزير الإسكان ماجد الحقيل، وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار مهمات مبادرة الإسكان المؤسسي للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات الخاصة الكبرى وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول.وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين «سكني» وكل من «الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري واتحاد الرياضة للجميع»؛ لتقديم عروض خاصة لمنسوبيهم، تشمل الإسكان التنموي لمنسوبي المجال الرياضي وفق تنظيم الجمعيات المعتمدة في مناطق المملكة، وإقامة ندوات وحملات توعوية بأهمية الادخار، وذلك بالتعاون مع المعهد العقاري، وكذلك توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال، وأما من تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال فسيحظون بدعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل.