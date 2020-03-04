قرر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم تأجيل بطولة الناشئين الثامنة المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية من 14 إلى 23 أبريل القادم، وكذلك بطولة الشباب الثانية التي كان مقرراً أن تستضيفها الأردن ابتداءً من 17 مارس الجاري، وذلك حتى إشعار آخر.وأرجع الاتحاد سبب التأجيل إلى الظروف الراهنة والقيود المفروضة على السفر والمحافظة على سلامة أعضاء وفود المنتخبات والحكام والإداريين، والجماهير، وجميع من له صلة بالبطولتين.