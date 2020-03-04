أعلن نادي الهلال عن إصابة لاعب الفريق عبدالله عطيف، بإصابته في الرباط الصليبي، وذلك ‏بعد أن أجرى عملية المنظار على موضع إصابته في الركبة تحت إشراف الطبيب رامون كوجات، حيث اتضح خلال المنظار الاستكشافي أن لديه قطعا في الرباط الصليبي،وكان عطيف تعرض لإصابة قوية في غضروف الركبة، خلال مشاركته مع الفريق، في مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2020، حيث اضطر عطيف لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 16 بعد التدخل القوي من أحد لاعبي الفريق الإماراتي.