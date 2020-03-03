حققت طائرة الاتحاد فوزاً مستحقاً على الهلال في مباراة مقدمة من الجولة 20 لمسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة، وذلك بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة (25/23)، (25/19)، (25/23).وأقيمت المباراة على صالة نادي الاتحاد بجدة وقادها بامتياز الثنائي الدولي أمين الطريفي وعبدالرحمن الدوسري حكم ثان.وتعتبر الخسارة هي الأولى للهلال منذ بداية الموسم، فيما شهدت المباراة حضورا جماهيريا من الفريقين، كما حضر رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي والمدير التنفيذي حمد الصنيع.ونجح الاتحاد في فرض سيطرته على مجريات اللقاء بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه، حيث كان اللعب الجماعي والروح القتالية التي تميز فيها اللاعبون هي مفتاح الفوز وسط تراجع لمستوى الهلال بطل النسخة الماضية، الذي تأثر بغياب نجمه المخضرم أحمد البخيت بداعي الإصابة، في حين لم يظهر محترفو الهلال بالمستوى المطلوب من خلال حائط الصد أو الضربات الساحقة، على عكس محترفي الاتحاد سيرجيو وتوفيق اللذين قدما مستويات جيدة، إضافة لوسام الجهني والصامطي ومازن المولد، ومن خلفهم معد الفريق المميز بندر الزهراني ولبرو الفريق هاني بالبيد.وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد إلى 44 نقطة وبفارق نقطتين عن الهلال الذي تجمد رصيده 46 نقطة، فيما يحتل الأهلي صدارة الترتيب.