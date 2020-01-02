مصادر «عكاظ»: ديون الاتحاد 317 مليون ريال

مصادر «عكاظ»: ديون الاتحاد 317 مليون ريالمحمد النعمي (جدة)أكدت مصادر خاصة لـ«عكاظ»، أن الإدارة الاتحادية كشفت لأعضاء الجمعية العمومية عن إجمالي قيمة الديون المستحقة على النادي بقيمة 317 مليون ريال، ما بين مستحقات مالية لعقود طويلة المدة، والتزامات مالية واجبة السداد.وكشفت المصادر ذاتها، أن أعضاء الجمعية العمومية وجهوا سؤالاً لرئيس النادي أنمار الحائلي، بشأن حقيقة فرض حمد الصنيع على إدارة النادي كمدير تنفيذي من جهات أخرى.ورداً على ذلك، أكد الحائلي أن وجود الصنيع جاء بناء على قناعة خاصة منه كرئيس للنادي، وإيماناً بالدور الكبير الذي يبذله في الجانب المناط له.وأوضح الحائلي لأعضاء الجمعية العمومية، أن الإدارة أنهت ملف الأرجنتيني فيتشو والتشيلي خيمنيز، وسلمتهما حقوقهما المالية كاملة.