في بادرة تعد الأولى من نوعها، أطلق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، اليوم (الخميس)، مجموعة من الفعاليات والأنشطة للمجتمع في الواجهة البحرية بمنطقة عسير، تستهدف أكثر من 42.000 مشارك لمدة 17 يوماً، ويأتي هذا البرنامج تماشياً مع إستراتيجية الاتحاد في تحفيز مشاركة المجتمع في العديد من الأنشطة البدنية.

ويتيح البرنامج للزوار المشاركة في أكثر من 25 نشاطا رياضيا، بما في ذلك الرماية، والملاكمة، والمصارعة، والجمباز، والكاراتيه والمبارزة، وكرة اليد، وكرة القدم، وكرة الطائرة، وكرة السلة، وتنس الطاولة، وركوب الدراجات، وألعاب القوى، حيث يتوقع أن يصل عدد المشاركين يومياً إلى 3000 شخص.

ويلعب الاتحاد السعودي للرياضة للجميع دوراً محورياً في تعزيز نمط الحياة الصحية، من خلال إتاحة شتى الفرص للجميع للمشاركة في الأنشطة الرياضية، ويستهدف الاتحاد السعودي زيادة مشاركة الطلاب في الألعاب الرياضية بنسبة 25%، إضافة إلى زيادة عدد مدربي اللياقة البدنية في جميع أنحاء المملكة، في حين تسعى الهيئة العامة للرياضة إلى زيادة مستوى الممارسة الأسبوعية للأنشطة الرياضية إلى 40%.

وتأتي هذه الفعاليات والأنشطة في الواجهة البحرية بعسير في سياق إحدى مبادارات برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تتطلع قدماً إلى رفع معدلات اللياقة البدنية بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال زيادة مستويات المشاركة في الأنشطة الرياضية والبدنية، ما يؤدي ذلك إلى تعزيز الأنماط الصحية، وهو الأمر الذي برهنته العديد من الدراسات العلمية في هذا الجانب.