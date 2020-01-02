يُدشن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، يوم السبت القادم، رالي داكار السعودية 2020، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بن عبدالعزيز، الذي تستضيفه المملكة ويقام للمرة الأولى هذا السباق العالمي بالقارة الآسيوية بعد احتكار دام 30 عاماً في قارتي أفريقيا وأمريكا الجنوبية، أحد أصعب وأشهر الراليات الصحراوية في العالم.

وسينطلق السباق من محافظة جدة نحو الشمال عبر مشروع البحر الأحمر ومدينة نيوم المستقبلية، ثم المرور على حائل في الطريق الذي ينحدر صوب الرياض، ثم يتجه الرالي بعد ذلك نحو الغرب في وسط صحراء المملكة، قبل العودة إلى الخلف والمضي باتجاه الشرق إلى محافظة الأحساء، ليدخل إلى منطقة الربع الخالي التي تسبق الوصول إلى خط النهاية في منطقة «القدية»، ليمتد رالي داكار السعودية 2020 على مسافة أكثر من 7500 كيلومتر من صحراء المملكة الواسعة.