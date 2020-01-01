علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن إدارة النادي الأهلي ضاعفت مكافآت لاعبي الفريق الكروي الأول 3 مرات في حال نجح الفريق في الفوز مساء الغد على الفيحاء، والتأهل إلى دور الـ 8 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الفريق قد اختتم تحضيراته على ملعبه أمس قبل المغادرة مساءً إلى الرياض ومنها إلى المجمعة تحضيراً للقاء، وشهدت القائمة المغادرة تواجد الثنائي يوسف البلايلي ومحمد المجحد، وذلك عقب شفاء البلايلي من الإصابة وعودة المجحد من معسكر المنتخب الأولمبي.

فيما كشفت المصادر أن المدافع معتز هوساوي سينتظم في التدريبات فور عودة الفريق من المجمعة، وسيكون جاهزاً للمشاركة مع الفريق بداية من مواجهة الهلال دورياً في الـ 7 من شهر يناير الجاري.