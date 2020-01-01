كرم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة, الحكم العالمي في كرة الطائرة خالد الزغيبي مقرر لجنة الحكام الرئيسية، وذلك لبروزه في التحكيم العالمي وتمثيل المملكة في التحكيم خير تمثيل.وأشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي ورئيس لجنة الحكام الرئيسية عبد الله العدوان بهذه المبادرة والتكريم. وذكر بأن تكريم الزغيبي يعتبر تكريما لجميع حكام المملكة. موضحا بأن حكامنا الدوليين والمشاركين في المحافل الدولية مبدعون، وهذا الإبداع لم يأت من فراغ وذلك نتيجة الدعم الذي يجده حكامنا من قبل رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين.من ناحيته، ثمن الحكم العالمي خالد الزغيبي بادرة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل والتكريم الذي تلقاه، مشيراً إلى أنه أمر غير مستغرب من سموه لحرصه على تكريم الرياضيين في كافة الألعاب.