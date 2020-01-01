علمت «عكاظ» من مصادرها أن الشرط الرئيسي لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنادي الاتحاد المقرر موعدها غدا (الخميس) عند الساعة (7:00) مساء بمقر النادي، اكتمال النصاب الذي لا يقل عن حضور (50%) من أعضاء الجمعية العمومية، وفقا للوائح والتنظيمات المعتمدة من الهيئة العامة للرياضة، وفي حال عدم اكتمال النصاب تؤجل لموعد لاحق يتم تحديده خلال 24 ساعة من الموعد السابق. وكان النادي تلقى الإثنين الماضي موافقة الهيئة العامة للرياضة على انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، بناء على طلب مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، الذي تم عبر اجتماع طارئ في منتصف شهر ديسمبر الماضي.وأوضحت المصادر أن الإدارة الاتحادية ستطلع أعضاء الجمعية العمومية على التقارير المالية والإدارية والفنية، إلى جانب ما تم إنجازه خلال الأشهر الستة الماضية، ودعمها للنادي بمبلغ مالي يتجاوز 15 مليون ريال.وكشفت المصادر نفسها أن إدارة العميد الحالية تجاوزت مصروفاتها على النادي 100 مليون ريال خلال ستة أشهر، وتم تسليم رواتب اللاعبين في الفريق الكروي الأول حتى شهر نوفمبر الماضي، وتبقى للعاملين رواتب 3 أشهر تسعى الإدارة لتسليمها خلال الفترة القادمة.