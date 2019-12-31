علمت «عكاظ» من مصادر داخل الجمعية العمومية للنادي الأهلي التي عقدت أمس (الاثنين)، في النادي، أن رئيس مجلس إدارة النادي أحمد الصائغ طلب من ممثل الهيئة العامة للرياضة عدم إطلاع فهد بارباع وكيل العضو الذهبي سلمان المالك على الأوراق والمستندات الرسمية والعقود المبرمة للنادي مع الشركات واللاعبين.

وكشفت المصادر أن الصائغ برر رفضه اطلاع بارباع على المستندات لأنه يعمل محاميا للعقود الاستثمارية في نادي الإتحاد، ما يعتبر أمرا مرفوضا.

وأضافت المصادر أن بعض الأعضاء الذهبيين تدخلوا وطلبوا السماح لبارباع بالإطلاع على المستندات، لثقتهم فيه، معتبرين أن عمله «مستشار قانوني في الاتحاد لا يعيبه».