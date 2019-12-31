أشار رئيس النادي الأهلي المهندس أحمد الصائغ في تصريح خاص لـ«عكاظ» عقب نهاية أعمال الجمعية العمومية غير العادية للنادي، إلى أن تجديد الإدارة لعقد لاعب الفريق الكروي الأول حسين عبدالغني تم بموافقة ومباركة من الأمير منصور بن مشعل. وأضاف: كما أننا في مجلس الإدارة حصلنا على موافقة الأمير منصور بن مشعل، والأمير نواف بن عبدالعزيز بن تركي، قبل اتمام عملية تجديد عقد اللاعب مصطفى بصاص.

وأشار الصائغ إلى أنهم في مجلس الإدارة ملتزمون تماماً بتسديد كافة المستحقات المالية، ومن ضمنها رواتب العاملين في النادي التي تُسلم شهرياً دون أي تأخير.