سحق الهلال ضيفه العدالة بسباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس (الإثنين) على استاد جامعة الملك سعود بالرياض في اللقاء المؤجل للجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبذلك يحقق الهلال أكبر نتيجة في لقاءات الدوري إلى الآن.استطاع الهلال فرض هيمنته على اللقاء مبكراً وتناوب لاعبوه على إحراز الأهداف السبعة التي أحرزها كل من: بافيتيمبي قوميز (هاتريك 28، 40، 57)، نواف العابد (د:15)، سيباستيان جيوفنكو (د:34)، صالح الشهري (د:84)، اندريه كاريلو (د:90)، وبهذه النتيجة وصل الهلال للنقطة 24 محتلاً المركز الثاني ويقلص الفارق بينه وبين المتصدر النصر إلى خمس نقاط ويتبقى له لقاءان مؤجلان، فيما بقي العدالة على رصيده السابق 8 نقاط في المركز الـ15 (قبل الأخير).وشهد اللقاء إصابة حكم اللقاء السلوفاكي إيفان كروزلياك بعد ارتطامه بأحد لاعبي العدالة ليتم تبديله بالحكم الرابع خالد صلوي، لتكون هذه الحادثة الثانية في المسابقات المحلية لهذا الموسم بعد أن تعرض الحكم محمد النحيت للإصابة وبدل بالحكم الرابع حسين أبو شاهين في لقاء الوحدة والخليج ضمن لقاءات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.