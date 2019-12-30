طالب رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين، الأندية، بالاهتمام بالرياضة النسائية وفي جميع الألعاب الجماعية والفردية وفق ضوابط محددة من حيث التدريب والإشراف والخصوصية ليكونوا نواة للمنتخبات الرياضية والاستفادة من الدول العربية التي سبقتنا في هذا المجال مثل جمهورية مصر العربية وتونس، موضحا أن الاتحاد السعودي للكرة الطائرة في طريقه لإقامة دورات تدريبية وتحكيمية نسائية في كل من الرياض وجدة والدمام، تديرها محاضرات دوليات حيث توجد حاليا محاضرة للتدريب من مقدونيا، أما دورات التحكيم فهناك توجه بالاستعانة بمحاضرة من جمهورية مصر العربية، ولدينا الآن 4 «حكمات» أخذن «دورة مستجدين» بالرياض.وأوضح الدكتور ابن ناصر أن المنتخبات النسائية في المملكة يجب أن يكون اختيار عناصرها من الأندية، حيث تتم الآن الاستعانة بلاعبات من بعض الجامعات والمدارس الدولية والخاصة بالمملكة يمارسن تلك الألعاب المختلفة ومنها الطائرة ولكن بأعداد بسيطة جدا، مشيدا بالبطولات التي تحققت في الألعاب الجماعية والفردية من قبل بعض اللاعبات.وعن مشاركة الهلال والأهلي عربيا وخليجيا، ذكر أن الهلال سيشارك خليجيا في الكويت والعربية بمصر بجانب النادي الأهلي، ونتمنى أن يقدموا مستويات مميزة في البطولتين.واختتم البابطين حديثه لـ«عكاظ»، بأن هناك خطة مستقبلية للمنتخبات الوطنية تعتمد على الوجوه الشابة خاصة أن الجهازين الفني للفئات السنية والمنتخب الأول يحضران مسابقات الاتحاد، مشيدا بالدعم اللا محدود للأندية والاتحادات الرياضية من قبل رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل.