أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، جدول مباريات الدور الثاني من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي سينطلق (الخميس) 30 يناير 2020، على أن يختتم (السبت) 30 مايو.يذكر أن لجنة المسابقات عملت طوال الأسبوع الماضي على التنسيق مع ممثلي الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020، وعقدت معهم اجتماعاً (الأحد)، لمناقشة مواعيد مباريات الأندية المرتبطة بالمشاركة الآسيوية والخروج بالحلول المناسبة لها.من جانبه، أكد أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات، أن اللجنة راعت اللائحة التنظيمية للدوري والمعايير المعلن عنها مسبقاً قبل بداية الموسم، مشددا على حرص اللجنة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة بشكل عام، والمشاركين آسيويا بشكل خاص، ما استدعى مناقشة جميع الأندية المشاركة آسيوياً في الجدولة، قبل أن تعقد اجتماعاً حضره ممثل عن كل ناد، من أجل أن يتم الإعلان عن جدول الدور الثاني بأفضل شكل ممكن.وعن تعرض الأندية المشاركة آسيويا لضغط المباريات، أشار إلى أن المشاركات الآسيوية والعربية وتوقفات أيام فيفا، إضافة إلى الإيقاف المفاجئ للدوري من أجل المشاركة في كأس الخليج، ومع تزامن العشر الأواخر وعيد الفطر في نهاية الموسم، كل هذه الظروف وضعت اللجنة أمام خيارات محدودة، منوها إلى أن مثل هذه الظروف قد تحدث في أغلب دوريات العالم المحترفة.