أعلن المركز الإعلامي بنادي الاتحاد، تعاقد مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي مع اللاعب الأرجنتيني ليوناردو جيل، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، ابتداء من فترة الانتقالات الشتوية القادمة لمدة عامين ونصف.

وتمت مراسم توقيع العقد في مدينة دبي الإماراتية بعد اجتياز اللاعب الفحوصات الطبية، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على كرة القدم أحمد عصام كعكي، والرئيس التنفيذي للنادي حمد الصنيع والمدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم الكابتن صالح الصقري.

من جهته، تمنى رئيس مجلس إدارة النادي التوفيق للاعب في مسيرته مع الفريق، وأن يسهم مع زملائه اللاعبين في تحقيق النتائج والمستويات التي تواكب تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية.