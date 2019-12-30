علمت «عكاظ» أن إدارة نادي الاتحاد أنهت التعاقد رسمياً مع المدافع البرازيلي برونو أوفيني لمدة موسم ونصف، قادماً من نادي الوكرة القطري.

وسيتم قيد أوفيني في الكشوفات الاتحادية بديلاً عن المغربي مروان داكوستا، فيما تعتزم إدارة العميد الإعلان رسمياً عن الصفقة خلال الساعات القادمة.

من جانب آخر، يودع التشيلي كارلوس فيلانويفا جماهير العميد في مباراة الفتح بعد غد (الأربعاء)، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع ضمن مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ سيتم ضم اللاعب الأرجنتيني ليوناردو جيل عوضاً عن فيلانويفا خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستبدأ في الأول من يناير القادم.