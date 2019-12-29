تغريم النصر 50 ألف ريال.. ومساعد المدرب 20 ألفا«عكاظ» (النشر الإلكتروني)أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم (الأحد)، قراراً بتغريم مساعد مدرب نادي النصر 20 ألف ريال، بسبب التدخين في لقاء فريقه مع العدالة.كما قررت اللجنة تغريم نادي النصر 50 ألف ريال، نظير التأخر في تسليم قائمة المباراة أمام العدالة، وتأخر الفريق في دخول أرض الملعب قبل شوطي المباراة.