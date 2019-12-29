أشاد رئيس الاتحاد الآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة الدكتور صالح بن ناصر، بتكريم الأمير سلطان بن فهد من قبل رئيس هيئة الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز الفيصل، كونه قائدا أولمبيا متميزا.وأوضح بن ناصر لـ«عكاظ» أن التكريم ليس بغريب على الأمير الشاب الذي استطاع في مدة وجيزة تحقيق إنجازات رياضية للمملكة داخليا وخارجيا عبر اللجنة الأولمبية للرجال والسيدات، وهو محب للألعاب المختلفة من خلال دعمه اللا محدود للأندية والاتحادات الرياضية، وأتمنى أن تعود تلك الألعاب للواجهة من جديد سواء في الأندية أو المنتخبات، ولا شك أن كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في العالم ولكن بقية الألعاب لها جماهير ونطمع في تحسين مستوى المنتخبات الوطنية في الألعاب المختلفة والألعاب الفردية، خاصة أن هناك دعما لا محدودا للرياضة والشباب من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي استطاع في مدة وجيزة تحقيق إنجازات رياضية وثقافية واجتماعية، وموسم الرياض آخر شاهد على التطور الذي نشهده، إضافة إلى الوظائف التي توفرت، فهناك أكثر من 90 ألف شاب وشابه يعملون في هذا القطاع الحيوي.وعن تجربته وعمله وكيلا لرعاية الشباب مع المغفور له الأمير فيصل بن فهد، أوضح أنه يحتاج إلى مجلدات لكي يعطي الأمير فيصل حقه خاصة أنه من وضع البنية التحتية للرياضة السعودية والعربية فقد كان رئيس اللجنة الأولمبية العربية. واختتم بن ناصر حديثه لـ«عكاظ» بأن الرياضة وكافة ألعابها ستعود وبقوة في عهد الأمير الشاب عبدالعزيز الفيصل.