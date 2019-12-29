يدخل النادي الأهلي في الـ7:30 من مساء الغد منعطفاً مهماً في مسيرة النادي لهذا الموسم، عندما تُعقد الجمعية العمومية غير العادية، التي طالب بها الأعضاء الذهبيون بقيادة الأمير منصور بن مشعل رغبة في الإطاحة بمجلس إدارة النادي برئاسة أحمد الصائغ.

وتأتي ليلة الغد وسط ترقب جماهيري كبير وآمال واسعة في طي صفحة تسببت خلال الفترة الأخيرة بأزمة حقيقية داخل النادي، عقب اختلاف المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل مع رئيس النادي أحمد الصائغ، وتطور الخلافات إلى مستوى جعلها تظهر على السطح، على الرغم من أن الطرفين كانا على توافق تام، ووصل الصائغ إلى كرسي الرئاسة بدعم مباشر من الأمير منصور بن مشعل قبل أن تبدأ شرارة الخلافات أولاً عقب التعادل أمام العدالة في الجولة الافتتاحية للدوري، لتتأزم الأمور فعلياً وتصل إلى ذروتها بعد انفراد الرئيس برأيه وإصراره على التعاقد مع غروس مدرباً للفريق الكروي الأول دون موافقة المشرف.

أبرز مطالبات الأمير منصور بن مشعل:

- عدم تدخل الصائغ في شؤون كرة القدم وفاء بوعده السابق.

- إبعاد المدير المالي نظراً لعدم امتلاكه المؤهل اللازم لإدارة النادي مالياً.

- إبعاد الرئيس التنفيذي لعدم تفرغه الكامل لإدارة شؤون النادي.

- إيقاف الهدر المالي الكبير في رواتب العاملين بالأمانة العامة للنادي.

- الاستغناء عن بعض اللاعبين أصحاب الرواتب العالية دون تقديم أي فائدة فنية للفريق.

جدول أعمال الجمعية العمومية:

- مناقشة مجلس الإدارة عن أدائه وفق الإجراءات الواردة في اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

- مراجعة جميع العقود المبرمة من تاريخ تولي رئيس مجلس الإدارة.