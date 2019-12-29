يتصدر فريق ريال مدريد الإسباني، أندية العالم في مواقع التواصل الاجتماعي وفق مانشرته صحيفة «آس» الإسبانية عن الأندية الأبرز على مستوى العالم في مواقع التواصل الاجتماعي بنهاية عام 2019.ويتصدر القائمة الريال بإجمالي متابعين تخطى حاجز 223 مليونا على مواقع تويتر، إنستغرام وفيسبوك.ويتفوق النادي الملكي على غريمه برشلونة الذي يمتلك ما يزيد على 213 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي.ويبتعد عملاقا الكرة الإسبانية بفارق كبير عن مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يمتلك أكثر من 125 مليون متابع، ومن خلفه مواطنه تشيلسي بـ81 مليونا.ويتفوق تشيلسي بفارق طفيف عن يوفنتوس الذي انتعش تسويقيا منذ قدوم كريستيانو رونالدو من ريال مدريد في صيف 2018.ويعتبر النادي الأبرز خارج كرة القدم، هو فريق لوس أنجليس ليكرز الأمريكي الذي يحتل المركز الـ11 على مستوى العالم بأكثر من 39 مليون متابع.قائمة أبرز 10 أندية على مواقع التواصل الاجتماعي:1- ريال مدريد2- برشلونة3- مانشستر يونايتد4- تشيلسي5- يوفنتوس6- بايرن ميونيخ7- باريس سان جيرمان8- ليفربول9- أرسنال10- مانشستر سيتي