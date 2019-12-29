أكد مدرب العدالة ناصيف البياوي أن الفريق الكروي سيقدم أداء مشرفا بإذن الله أمام بطل آسيا الهلال غدا في المواجهة التي ستجمعهما في الرياض.وقال: «إن لاعبينا فنيا في تطور متصاعد، وقادرون على الحصول على نقاط إيجابية رغم صعوبة المباراة، كونها أمام فريق قوي على المستوى الفردي والجماعي لما يملكه الهلال من إمكانيات».وأوضح البياوي أن «الغيابات المختلفة التي نتعرض لها في كل مباراة لم تخدمنا في الوقوف على تشكيلة مستقرة، وهي إما بسبب الإصابة أو البطاقات الملونة أو بمشاركة عدد من اللاعبين مع المنتخب تحت ٢٣ سنة، وابتعاد عدد آخر عن مستوياتهم»، مبينا أن ما قدمه فريقه في المواجهتين الماضيتين سيشفع له أن يقدم المزيد أمام بطل آسيا.من جانبه أوضح حارس العدالة علي المزيدي أن مواجهة الفريق أمام الهلال ستكون صعبة وقوية لما يملكه الخصم من عناصر مميزة وإمكانيات فنية عالية، مبينا أن استعداداتهم الفنية قوية للمواجهة، «ولدينا الرغبة والثقة للحصول على نتيجة إيجابية»، مشيرا إلى أن المدرب ناصيف البياوي قام بوضع التكتيك المناسب طوال الحصص التدريبية الماضية، موضحا أن الثقة لديه وزملائه كبيرة «وسنقاتل حتى نهاية المباراة»، وأن كرة القدم ليس فيها مستحيل ولا تعترف إلا بالأداء على أرضية الملعب.